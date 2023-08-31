Священник в Санкт-Петербурге Иоанн Курмояров прокомментировал слова Владимира Путина о попадании в рай и получил 3 годам колонии.
По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", питерского свещенника приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и двухлетнему запрету публиковать материалы в интернете.
Священнослужителя задержали ещё в июне 2022 года. Поводом для обвинения стало выступление батюшки на YouTube, где он размышлял о пропаганде с христианской точки зрения.
Отец Иоанн рассмотрел слова Путина о том, что мы "как мученики попадём в рай". Священник заявил, что в рай попадут миротворцы.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.