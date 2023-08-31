Питерского священника приговорили к 3 годам колонии за "фейки про армию"

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Священник в Санкт-Петербурге Иоанн Курмояров прокомментировал слова Владимира Путина о попадании в рай и получил 3 годам колонии.

Фото: https://search.creativecommons.org/

По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", питерского свещенника приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и двухлетнему запрету публиковать материалы в интернете.

Священнослужителя задержали ещё в июне 2022 года. Поводом для обвинения стало выступление батюшки на YouTube, где он размышлял о пропаганде с христианской точки зрения.

Отец Иоанн рассмотрел слова Путина о том, что мы "как мученики попадём в рай". Священник заявил, что в рай попадут миротворцы.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.