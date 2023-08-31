В Москве начнут эксперимент по подготовке отстающих школьников к экзаменам

2:28 Your browser does not support the audio element. Общество

С начала сентября текущего года власти Москвы внедрят новый образовательный эксперимент в школах, направленный на подготовку учеников с учебными трудностями к грядущим экзаменам. В рамках этой инициативы старшеклассники будут обучаться в отдельных группах, где основное внимание будет уделяться подготовке по русскому языку и математике. Данное заявление сделала Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Фото: freepik.com

"С этого сентября мы реализуем новый проект — уже в девятых классах, который пока будет ориентирован на тех ребят, которые испытывают определенные трудности обучения. <…> Мы проводим в Москве единые общегородские диагностики, и результаты по русскому и математике в прошлом году показали, что есть ребята, которые не смогли пройти минимальный порог. Поэтому, чтобы подготовить их к ОГЭ или к ЕГЭ, мы с 1 сентября предполагаем их обучение в отдельных потоковых группах только по русскому и математике. Все остальные предметы такие ребята будут обучать вместе со своим классом", — сказала Ракова.

По её словам, обучающие программы разрабатываются специалистами для компенсации недостатков, накопившихся за предыдущие годы, а также для достижения наилучших результатов в подготовке к экзаменам.

Она также вспомнила, что в этом году в Москве уже был проведен успешный эксперимент по подготовке к ЕГЭ. Этот проект оказался единственным, который вызвал поддержку со стороны общественности на всех этапах реализации. В ходе проведенного опроса в столице было выявлено, что 75% родителей поддерживают эту инициативу. В результате, количество учеников, не справившихся с экзаменами или получивших низкие баллы, значительно сократилось по всем предметам.

"Я считаю, что этот экспериментальный проект станет постоянной практикой. Все школы, участвующие в нем сейчас, остаются в нем. И новые школы активно присоединяются", — добавила заммэра.

Многие регионы сейчас присматриваются к программе по подготовке к ЕГЭ. Ракова выразила надежду, что какие-то из них возьмут её за основу, учитывая собственную специфику.

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