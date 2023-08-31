В Московской области убит экс-депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев

0:32 Your browser does not support the audio element. Общество

В Московской области застрелили бывшего депутата Республики Дагестан Ахмеда Гамзаева.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Telegram-канал Baza сообщает, что под Москвой совершено убийство экс-депутата Народного Собрания Дагестана 55-летнего Ахмеда Гамзаева. О смерти бывшего депутата сообщила дочь погибшего.

Женщина рассказала, что Гамзаева, по предварительным данным, застрелили. Убийство произошло 26 августа. Родные уже похоронили убитого.

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