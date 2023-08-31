В Московской области застрелили бывшего депутата Республики Дагестан Ахмеда Гамзаева.
Telegram-канал Baza сообщает, что под Москвой совершено убийство экс-депутата Народного Собрания Дагестана 55-летнего Ахмеда Гамзаева. О смерти бывшего депутата сообщила дочь погибшего.
Женщина рассказала, что Гамзаева, по предварительным данным, застрелили. Убийство произошло 26 августа. Родные уже похоронили убитого.
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