Глава омского Минстроя получил выговор за нарушение сроков сдачи школ

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко вынес замечание региональному министру строительства Александру Рашко в связи с несоблюдением обещания о сдаче в эксплуатацию двух школ в Черлакском и Горьковском районах к 1 сентября. Эту информацию предоставила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Openverse

Хоценко подчеркнул, что в течение всего летнего периода министр утверждал, что учебные заведения в поселках Черлак и Горьковское будут готовы к 1 сентября.

"Завтра начинается учебный год, и занятия в этих школах не начнутся", — отметил он.

В декабре 2022 года заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин подал представление на Александра Буркова, который занимал пост губернатора Омской области на тот момент, в связи с просрочками в реализации национальных проектов по строительству восьми школ и детских садов.

Горьковская школа на 550 мест готова на 94% и её ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь. Строительство школы в Черлаке на 250 мест завершено, однако остались некоторые формальности, связанные с регистрацией, передачей объекта и получением лицензии. Завершение этих процедур планируется в ближайшие дни.

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