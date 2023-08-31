В Карелии начальник придумал премии сотруднику и сам забирал их

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Инцидент привел к возбуждению уголовного дела в отношении одного из сотрудников железной дороги, о чем сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).

Фото: УФСБ В Самарской области

Житель Кеми оказался замешанным в этом деле из-за действий своего начальника. Согласно сообщению пресс-службы СК по Республике Карелии, физическое лицо, работающее в железнодорожном секторе, воспользовалось своим служебным положением. Они намеренно сфабриковали ложную информацию в документации, касающуюся работы их подчиненного в выходные и праздничные дни. Эта манипуляция позволила им незаконно претендовать на получение бонуса при мошеннических обстоятельствах.

Впоследствии причиненный ущерб был оценен примерно в 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое в настоящее время расследуется, как сообщает karelinform.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

СКР: задержан руководитель Роспотребнадзора Карелии