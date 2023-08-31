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После жалоб горожан на запах гари в Ставрополе проверили качество воздуха

0:43
Общество

В Ставрополе сотрудники регионального управления Роспотребнадзора рассказали, что специалисты взяли пробы воздуха на нескольких улицах города, включая Пушкина, Черниговскую, Генерала Маргелова и Серова.

После жалоб горожан на запах гари в Ставрополе проверили качество воздуха
Фото: openverse

Результаты исследования показали, что содержание основных загрязняющих продуктов горения, таких как оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы и фенол, соответствует установленным нормам. Об этом сообщает newstracker.ru.

Напомним, что обращения жителей к властям появились после того, как утром 30 августа в городе почувствовали запах гари, особенно интенсивно ощущавшийся в микрорайоне Перспективном.

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В Подмосковье после многочисленных жалоб на сильный запах гари запретили жечь срубленный лес
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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