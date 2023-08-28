Жителя Крыма задержали за то, что он помочился на монумент с символами спецоперации на Украине — Z и V.
Полиция выяснила, что 25 августа 23-летний житель Бахчисарая справил нужду рядом с конструкцией с буквами Z и V, символизирующими СВО. Поступок молодого человека зафиксировали камеры наружного наблюдения. Личность нарушителя быстро установили.
Парень записал видео с извинениями. Он заверил, что поддерживает СВО, а своё поведение объяснил тем, что был пьян. Завершил свои покаянные речи житель Крыма исполнением гимна России.
На мужчину завели уголовное дело не за дискредитацию ВС РФ, а за вандализм.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае полиция задержала детей младшего школьного возраста за выкрики украинских лозунгов.
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