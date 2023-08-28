На жителя Крыма завели уголовное дело за надругательство над символами Z и V

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Жителя Крыма задержали за то, что он помочился на монумент с символами спецоперации на Украине — Z и V.

Фото: Мацква.ру is licensed under

Полиция выяснила, что 25 августа 23-летний житель Бахчисарая справил нужду рядом с конструкцией с буквами Z и V, символизирующими СВО. Поступок молодого человека зафиксировали камеры наружного наблюдения. Личность нарушителя быстро установили.

Парень записал видео с извинениями. Он заверил, что поддерживает СВО, а своё поведение объяснил тем, что был пьян. Завершил свои покаянные речи житель Крыма исполнением гимна России.

На мужчину завели уголовное дело не за дискредитацию ВС РФ, а за вандализм.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае полиция задержала детей младшего школьного возраста за выкрики украинских лозунгов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.