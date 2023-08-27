На Ставрополье полиция задержала детей 11 и 7 лет за выкрики: "Слава Украине!"

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ставропольском крае детей забрали в отдел полиции за то, что они прославляли Украину.

Фото: "Полиция, Москва - Police, Moscow 56" by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Школьники 11 и 7 лет на улице громко кричали: Слава Украине!". О ситуации сообщил в правоохранительные органы житель города Изобильный. Мужчина увидел в этом признаки дискредитации ВС РФ и призвал стражей правопорядка принять меры к задержанию детей, выкрикивающих украинские лозунги.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", задержанные дети объяснили, что кричали лозунги ради шутки. Словосочетание "Слава Украине" школьники, по их собственному признанию, услышали в новостной передаче по телевизору. Дети признались, что не понимают значения этих слов.

Материалы дела полиция направила в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей школьников ждёт проверка.

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