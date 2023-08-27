В Ставропольском крае детей забрали в отдел полиции за то, что они прославляли Украину.
Школьники 11 и 7 лет на улице громко кричали: Слава Украине!". О ситуации сообщил в правоохранительные органы житель города Изобильный. Мужчина увидел в этом признаки дискредитации ВС РФ и призвал стражей правопорядка принять меры к задержанию детей, выкрикивающих украинские лозунги.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", задержанные дети объяснили, что кричали лозунги ради шутки. Словосочетание "Слава Украине" школьники, по их собственному признанию, услышали в новостной передаче по телевизору. Дети признались, что не понимают значения этих слов.
Материалы дела полиция направила в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей школьников ждёт проверка.
Ранее сообщалось, что пенсионерку из Магадана отправили под арест за антивоенные посты ВК.
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