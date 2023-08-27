Глава ЛДПР Слуцкий предложил "воткнуть" мэру Красноярска воздушный шарик на палочке

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мэру Красноярска нужно "воткнуть куда-нибудь" шарик, мешающийся в кадре.

Фото: "Леонид Слуцкий" by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0.

Во время встречи с жителями Красноярска Слуйкиий отреагировал на просьбу журналистов убрать из кадра воздушный шарик на палочке.

"Мэру давайте воткнём его куда-нибудь", — слазал лидер ЛДПР.

Представителям правительства региона данные слова показались оскорбительными, но партийный лидер извиняться не стал.

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев отметил, что жители Красноярска оказались солидарны со Слуцким.

"Может быть, если бы городские чиновники так же пристально следили за городским хозяйством, то и без шарика обошлось бы", — цитирует слова Кошелёва издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что ЛДПР выступила с законодательной инициативой о бесплатном питании для всех школьников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.