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Глава ЛДПР Слуцкий предложил "воткнуть" мэру Красноярска воздушный шарик на палочке

0:58
Общество

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мэру Красноярска нужно "воткнуть куда-нибудь" шарик, мешающийся в кадре.

Глава ЛДПР Слуцкий предложил "воткнуть" мэру Красноярска воздушный шарик на палочке
Фото: "Леонид Слуцкий" by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0.

Во время встречи с жителями Красноярска Слуйкиий отреагировал на просьбу журналистов убрать из кадра воздушный шарик на палочке.

"Мэру давайте воткнём его куда-нибудь", — слазал лидер ЛДПР.

Представителям правительства региона данные слова показались оскорбительными, но партийный лидер извиняться не стал.

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев отметил, что жители Красноярска оказались солидарны со Слуцким.

"Может быть, если бы городские чиновники так же пристально следили за городским хозяйством, то и без шарика обошлось бы", — цитирует слова Кошелёва издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что ЛДПР выступила с законодательной инициативой о бесплатном питании для всех школьников.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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