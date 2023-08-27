В Госдуме РФ предложили на час увеличить время работы всех детсадов в России

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

График работы детсадов в России необходимо менять, так как родителям приходится жертвовать собственным рабочим днём, чтобы успеть забрать ребёнка, заявила депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая.

Фото: "Русская весна (Что в твоём окне?)\Russian Spring (What's in your window?)" by fly_jib is licensed under CC BY 2.0.

Сейчас детские сады и "продлёнка" в начальной школе закрываются в тоже время, а то и раньше, чем родители заканчивают работу, потому ситуация требует какого-либо решения, добавила она.

"Один из вариантов — продлевать работу детских садов на час", — пояснила парламентарий в интервью URA.RU.

Буцкая подчеркнула, что в этом случае придётся увеличивать зарплату воспитателей или создавать отдельные группы, что также потребует дополнительного финансирования.

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