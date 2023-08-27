График работы детсадов в России необходимо менять, так как родителям приходится жертвовать собственным рабочим днём, чтобы успеть забрать ребёнка, заявила депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая.
Сейчас детские сады и "продлёнка" в начальной школе закрываются в тоже время, а то и раньше, чем родители заканчивают работу, потому ситуация требует какого-либо решения, добавила она.
"Один из вариантов — продлевать работу детских садов на час", — пояснила парламентарий в интервью URA.RU.
Буцкая подчеркнула, что в этом случае придётся увеличивать зарплату воспитателей или создавать отдельные группы, что также потребует дополнительного финансирования.
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