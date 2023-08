Your browser does not support the audio element.

График работы детсадов в России необходимо менять, так как родителям приходится жертвовать собственным рабочим днём, чтобы успеть забрать ребёнка, заявила депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая.

Фото: "Русская весна (Что в твоём окне?)\Russian Spring (What's in your window?)" by fly_jib is licensed under CC BY 2.0.