Детский сад в Тюменской области выплатит 10 тысяч рублей компенсации ребенку за случившийся инцидент с укусом от другого воспитанника. Об этом сообщает "МегаТюмень" со ссылкой на Нижнетавдинский районный суд.
19 сентября воспитанники детского сада, расположенного в селе Андрюшино, находились длительное время без надлежащего присмотра со стороны воспитателей. Особенно это касалось группы детей раннего возраста, которая не соблюдала установленный распорядок дня. Ситуация стала предпосылкой для инцидента.
27 января 2023 года один из мальчиков был укушен другим воспитанником в детсаду. Однако уже 30 января этот же мальчик получил ещё одну травму: он упал на детский шкафчик и получил ссадину. Это вызвало обеспокоенность у родителей, которые начали искать способы защитить своего ребенка и обеспечить его безопасность в детском саду.
В суде представитель детского сада выразил просьбу отклонить иск, утверждая, что воспитанник не понес серьёзного вреда. Представитель утверждал, что травмы мальчика связаны с его собственными неосторожными действиями. Он также указал на то, что воспитатели рекомендовали родителям обратиться к узким специалистам для осмотра, так как мальчик не разговаривает, ходит на цыпочках и часто впадает в истерику.
Тем не менее, суд пришёл к решению в пользу ребенка и его родителей. Детский сад был обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также покрыть расходы на медицинский осмотр у хирурга в размере 900 рублей и транспортные расходы в размере 700 рублей. Кроме того, детский сад уплатил госпошлину в размере 700 рублей.
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