В Тюменской области суд оштрафовал детский сад, где покусали ребенка

2:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Детский сад в Тюменской области выплатит 10 тысяч рублей компенсации ребенку за случившийся инцидент с укусом от другого воспитанника. Об этом сообщает "МегаТюмень" со ссылкой на Нижнетавдинский районный суд.

Фото: pixabay.com

События, приведшие к инциденту

19 сентября воспитанники детского сада, расположенного в селе Андрюшино, находились длительное время без надлежащего присмотра со стороны воспитателей. Особенно это касалось группы детей раннего возраста, которая не соблюдала установленный распорядок дня. Ситуация стала предпосылкой для инцидента.

Укус и травма

27 января 2023 года один из мальчиков был укушен другим воспитанником в детсаду. Однако уже 30 января этот же мальчик получил ещё одну травму: он упал на детский шкафчик и получил ссадину. Это вызвало обеспокоенность у родителей, которые начали искать способы защитить своего ребенка и обеспечить его безопасность в детском саду.

Решение суда

В суде представитель детского сада выразил просьбу отклонить иск, утверждая, что воспитанник не понес серьёзного вреда. Представитель утверждал, что травмы мальчика связаны с его собственными неосторожными действиями. Он также указал на то, что воспитатели рекомендовали родителям обратиться к узким специалистам для осмотра, так как мальчик не разговаривает, ходит на цыпочках и часто впадает в истерику.

Тем не менее, суд пришёл к решению в пользу ребенка и его родителей. Детский сад был обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также покрыть расходы на медицинский осмотр у хирурга в размере 900 рублей и транспортные расходы в размере 700 рублей. Кроме того, детский сад уплатил госпошлину в размере 700 рублей.

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