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Финансовый эксперт рассказал, куда выгодно вкладывать деньги

4:10
Общество

Эксперт Андрей Паранич рассказал о инструменте, который поможет сохранить и приумножить финансы. О будущем доллара и наилучших методах сохранения денежных средств поделился директор Национальной ассоциации финансовых планировщиков Андрей Паранич в беседе с радиостанцией "Радио 1".

Финансовый эксперт рассказал, куда выгодно вкладывать деньги
Фото: Telegram: Rich Russian Kids

Обсуждая данные Центра исследования общественного мнения о том, что всего 6% россиян сохраняют сбережения в долларах, эксперт отметил, что одной из основных причин такой ситуации является усложнение операций с долларами.

"Многие банки начали взимать комиссии за внесение средств на счета в иностранной валюте. Перевод денег на счет в иностранной валюте также сопровождается значительным процентом, а снятие денег с такого счета — непростая задача. Курс обмена валюты в обменных пунктах имеет большую разницу между покупкой и продажей", — пояснил Паранич.

Он также отметил, что сбережения можно сохранить и приумножить не только через вклады.

"Существует несколько причин, по которым люди приобретали валюту. Это могут быть покупки за границей или оплата расходов во время отпуска. На протяжении многих лет валюта использовалась для защиты от инфляции. Однако сейчас обе эти ситуации стали менее однозначными", — добавил Паранич.

По поводу прогнозов относительно курса доллара в России эксперт сказал, что давать точные прогнозы очень сложно.

"Основным фактором, влияющим на курс иностранной валюты в России, является платежный баланс страны. Это количество валюты, поступающей в страну, и объем расходов на покупку товаров и вывод капитала за рубеж. В текущей ситуации сложно предсказать будущее", — подчеркнул Паранич.

Эксперт также дал рекомендации по сохранению сбережений.

"Если мы говорим о необходимости использования валюты для покупок за границей, то стоит откладывать средства в валюте, чтобы обеспечить такие возможности. Так как не все страны принимают рубли. Если же речь идет о защите средств от инфляции и приумножении капитала, то есть множество вариантов. Например, на фондовом рынке существуют облигации, связанные с индексом инфляции, которые могут быть более точным инструментом защиты от инфляции, чем курс доллара, так как последний зависит также от политической обстановки. Облигации компенсируют инфляцию и приносят дополнительный доход. Также существуют другие инструменты.

Сейчас Центральный банк России поднял ключевую ставку до 12%, что делает инструменты с доходностью, зависящей от ставки, более привлекательными. Это могут быть ценные бумаги, вклады и другие инвестиции, реагирующие на ставку. Однако это долгосрочные инвестиции. Также существуют инструменты на фондовом рынке, привязанные к валютным курсам, если человек желает иметь сбережения, зависящие от курсов валют. Такие инструменты более защищены от рисков", — разъяснил Паранич.

В ответ на вопрос о том, что делать тем, у кого ограниченные средства, и куда лучше вложить их, эксперт сказал, что такие вкладчики не ощутят значительной разницы, если деньги просто положить на депозит.

"Это дополнительный доход, который компенсирует часть инфляции, но полная защита средств не гарантирована. В некоторое время обсуждались варианты вкладов в юанях, но это предсказуемая валюта. Если говорить о вкладах в рублях, то много банков предлагает хорошие условия, особенно после повышения ключевой ставки. Можно подобрать наилучший вариант.

Существует онлайн-площадка "Финуслуги", на которой можно найти множество предложений от различных банков. Риски здесь минимальны. Ставки довольно выгодные, так что это интересный вариант. Продолжительность вложения зависит от предпочтений клиента", — заключил Паранич.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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