Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что генерала Сергея Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России.
Собчак озвучила слухи о том, что отставка генерала произошла уже несколько дней назад.
"Говорят, что освобожден от должности ещё 18 августа закрытым указом. Связи с ним у семьи все еще нет", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
После вооружённого мятежа Сергей Суровикин пропал из общественного поля. Сообщалось, что военачальник не выходит на связь с близкими.
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