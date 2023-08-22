Собчак прокомментировала отставку Суровикина: Связи с ним у семьи всё ещё нет

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Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что генерала Сергея Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России.

Фото: "Visit to joint staff of military branches involved in special military operation 02" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Собчак озвучила слухи о том, что отставка генерала произошла уже несколько дней назад.

"Говорят, что освобожден от должности ещё 18 августа закрытым указом. Связи с ним у семьи все еще нет", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

После вооружённого мятежа Сергей Суровикин пропал из общественного поля. Сообщалось, что военачальник не выходит на связь с близкими.

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