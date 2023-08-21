Порядок продажи рецептурных лекарств изменится с сентября

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 сентября 2023 года вступают в силу изменения в системе отслеживания перемещения медикаментов, утвержденные Правительством РФ.

Фото: Jirik, CC BY-SA 3.0

Некоторые граждане России выразили свою тревогу по поводу этих изменений, опасаясь, что процесс приобретения лекарств по рецепту может стать более сложным. Впрочем, автор статьи, опубликованной в ОСН, утверждает, что нет оснований для беспокойства.

Суть изменений заключается в том, что аптечные фармацевты обязаны будут вносить реквизиты рецепта в систему отслеживания. Однако такое требование затрагивает только определенную категорию медицинских рецептур, включая льготные лекарства и препараты, требующие строгого контроля.

Цель новых правил — не усложнить жизнь гражданам, а предотвратить неправильное использование медикаментов. Изменения вводятся с целью ужесточения контроля за оборотом медицинских препаратов.

Для тех, кто долгое время пользуется медикаментами по рецепту с уже существующей системой учета, существенных изменений не предвидится. Им потребуется лишь немного больше времени, так как аптекарь будет вносить информацию о рецепте в систему отслеживания перемещения медикаментов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.