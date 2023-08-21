Порядок продажи рецептурных лекарств изменится с сентября

С 1 сентября 2023 года вступают в силу изменения в системе отслеживания перемещения медикаментов, утвержденные Правительством РФ.
Некоторые граждане России выразили свою тревогу по поводу этих изменений, опасаясь, что процесс приобретения лекарств по рецепту может стать более сложным. Впрочем, автор статьи, опубликованной в ОСН, утверждает, что нет оснований для беспокойства.
Суть изменений заключается в том, что аптечные фармацевты обязаны будут вносить реквизиты рецепта в систему отслеживания. Однако такое требование затрагивает только определенную категорию медицинских рецептур, включая льготные лекарства и препараты, требующие строгого контроля.
Цель новых правил — не усложнить жизнь гражданам, а предотвратить неправильное использование медикаментов. Изменения вводятся с целью ужесточения контроля за оборотом медицинских препаратов.
Для тех, кто долгое время пользуется медикаментами по рецепту с уже существующей системой учета, существенных изменений не предвидится. Им потребуется лишь немного больше времени, так как аптекарь будет вносить информацию о рецепте в систему отслеживания перемещения медикаментов.
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