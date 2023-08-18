Собиравшая деньги для ВСУ Ани Лорак собирается давать концерты в РФ

1:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Народная артистка Украины, известная в мире музыки как Ани Лорак, планирует провести концерты в Москве и Санкт-Петербурге, а также присоединиться к жюри нового сезона музыкального проекта на российском канале НТВ, сообщает EADaily.

Фото: Личный Телеграмм-канал Ани Лорак

Несмотря на множество публикаций в СМИ о разнообразной "гуманитарной деятельности" Ани Лорак, в том числе о помощи мирным беженцам и военнослужащим Вооруженных Сил Украины, пострадавшим в результате "российской агрессии", это не помешало ей активно действовать на территории России.

"Так и не озвучившая свою позицию по спецоперации напрямую (в отличие от тех же своих товарок Веры Брежневой и Лободы), теперь, прямо как в старые добрые, собирается дать концерт для любимых-дорогих поклонников в "Крокус Сити Холле", видимо не ощущая чуткой своей душой в этом месте российской агрессии", — указывает телеграм-канал.

Концерты запланированы на 27 сентября в Москве и 25 октября в Санкт-Петербурге. Организаторы заверяют, что пока не планируется отмена этих событий. Кроме того, на российском канале НТВ в сентябре стартует новый сезон детского музыкального шоу "Ты супер!". Каролина Куёк, гражданка Украины, будет оценивать выступления российских детей, потерявших родителей. Она будет работать в жюри вместе с Игорем Крутым, Алексеем Воробьевым и Люсей Чеботиной.

Таким образом, передачи с участием Ани Лорак будут чередоваться с новостными репортажами, освещающими события на фронте.

"А еще примечательнее будет, если киевской благодетельнице сирых и убогих земляков из ВСУ доведется оценивать талантливого ребенка из Донецка, потерявшего родителей при очередном обстреле. Драматургия и рейтинги будут невероятные", — замечают авторы телеграм-канала.

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