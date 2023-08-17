Лукашенко: "То, что Владимир Путин не сошёл с ума — это 100 процентов"

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Фото: president.gov.by

Её весьма заинтересовали имперские замашки русского лидера. Журналистка заявила, что на Украине многие считают, что у российского главы государства Владимира Путина или имперские амбиции, или он сошёл с ума, и попросила лидера РБ прокомментировать это.

Президент Белоруссии ответил эмоционально и предельно честно.

"То, что Путин не сошёл с ума, — это 100 процентов", — начал Лукашенко.

Далее он отметил, что имперские амбиции должен иметь любой лидер огромной страны.

Также Лукашенко назвал следующего президента РФ. По его мнению, им станет Владимир Путин.

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