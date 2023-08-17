Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Её весьма заинтересовали имперские замашки русского лидера. Журналистка заявила, что на Украине многие считают, что у российского главы государства Владимира Путина или имперские амбиции, или он сошёл с ума, и попросила лидера РБ прокомментировать это.
Президент Белоруссии ответил эмоционально и предельно честно.
"То, что Путин не сошёл с ума, — это 100 процентов", — начал Лукашенко.
Далее он отметил, что имперские амбиции должен иметь любой лидер огромной страны.
Также Лукашенко назвал следующего президента РФ. По его мнению, им станет Владимир Путин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.