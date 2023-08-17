В Хакасии мать сопротивлялась передаче детей опеке и скрывала их от приставов

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

В Черногорске мать сопротивлялась передаче своих троих детей органам опеки и прятала их от судебных приставов у своего сожителя. Как сообщает newkhakasiya.online.

Фото: Официальный сайт ФССП

Федеральная служба судебных приставов Хакасии заявила, что у женщины было два мальчика в возрасте 14 и 13 лет, а также 6-летняя девочка, проживающие в непригодном для жилья доме, отличающемся антисанитарными условиями и потенциальной опасностью пожара из-за старой печи. Эта женщина не смогла обеспечить своих детей надлежащим жильём или уходом за ними.

Несмотря на неоднократные предупреждения органов опеки, мать не предприняла никаких действий. Недовольная решением, женщина предпочла спрятать детей у своего сожителя в Боградском районе, хотя условия их проживания там были столь же неблагоприятными. Судебные приставы совместно с органами опеки установили местонахождение детей, изъяли их из-под опеки матери и поместили в специализированное учреждение.

Если женщина продемонстрирует изменение своего образа жизни, поведения и подхода к воспитанию детей, у неё может появиться возможность восстановить опекунство, представив доказательства того, что факторы, приведшие к ограничению её родительских прав, были полностью устранены.

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