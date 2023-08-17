Контрабандист незаконно перевёз из Карелии несколько сотен кубометров древесины

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Бизнесмен из Костомукши был признан судом виновным в незаконном вывозе древесины за границу в течение трёх лет, что подтвердила областная прокуратура.

Фото: "Old-Growth Forest (2)" by Nicholas_T is licensed under CC BY 2.0.

С 2017 по 2020 годы физическое лицо из Костомукши занималось незаконным вывозом древесины из России с целью её продажи за рубеж. За этот период ему удалось незаконно вывезти и продать около 350 кубометров древесины хвойных пород, собрав в общей сложности сумму, превышающую 8 миллионов рублей. Прокуратура пояснила, что предприниматель представил таможенным органам поддельные договоры купли-продажи древесины от различных поставщиков, несмотря на то, что никаких фактических поставок не осуществлялось.

Суд вынес вердикт, приговорив предпринимателя к лишению свободы сроком на три с половиной года условно. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Об этом сообщает karelinform.ru.

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