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Безработица в Москве упала до исторически низких показателей

1:12
Общество

Уровень безработицы в Москве снизился до 0,33%, что является самым низким уровнем, наблюдавшимся за последнее десятилетие. С таким заявлением выступила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Безработица в Москве упала до исторически низких показателей
Фото: "Moscow International Business Center, 'Moscow City'" by Kirill VV is licensed under CC BY 2.0.

"Москва входит в тройку регионов-лидеров России с самым низким уровнем безработицы. Столичный рынок труда успешно преодолел все вызовы и сохранил стабильность. Сегодня безработица находится на историческом минимуме — 0,33%. Это рекордно низкие показатели за последние десять лет. Число официально зарегистрированных безработных составляет 23,9 тыс. человек", — заявила она.

Ракова также сообщила, что в Москве количество предложений о работе от работодателей превышает количество соискателей. Всеобъемлющая база данных службы занятости охватывает более 450 000 вакансий, охватывающих различные секторы экономики. Это соотношение означает, что на одного соискателя приходится более 18 вакансий. 

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Рекордно низкая безработица в России
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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