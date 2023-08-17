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В Роскачестве назвали основные уловки продавцов в периоды распродаж

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Общество

Недобросовестные предприниматели часто пользуются различными уловками, чтобы увеличить ажиотаж на распродажах, но не потерять прибыль, рассказали в Роскачестве.

В Роскачестве назвали основные уловки продавцов в периоды распродаж
Фото: "Sale" by markhillary is licensed under CC BY 2.0.

Самый распространённый ход — за несколько дней до акции увеличить цену на товар, а потом объявить грандиозные скидки.

"В итоге конечная цена со скидкой, в лучшем случае, окажется такой же, что и на старте продаж", — рассказал представитель ведомства РИА Новости.

Также на распродажах могут реализовывать фальсификат под видом акционного предложения или заманивать дополнительными подарками. Во втором случае, советуют специалисты, стоит проверить в других магазинах стоимость этих товаров раздельно, она часто оказывается ниже "скидочной".

Ранее в Минпромторге рассказали, что бывший российский завод Volkswagen может вновь запустить сборочный конвейер уже в 2023 году.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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