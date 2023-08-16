Петербургскими полицейскими задержаны и доставлены в военкомат более ста мигрантов

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

В ходе рейда по Санкт-Петербургу, имеющего цель выявление нарушителей-мигрантов, полицейскими было доставлено в военкомат более ста граждан РФ. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: "Russian police forces in Moscow suppress the demonstrations of peaceful protesters against the unfair elections in the country - Photo by Ilya Varlamov" by Cea. is licensed under CC BY 2.0.

"Земляков иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет", — сообщили в ведомстве.

Рейд был проведён на овощебазе, расположенной на Софийской улице, в ходе него было обнаружено 55 иностранных граждан, находящихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В отношении одного из мигрантов было возбуждено уголовное дело по причине предъявления им поддельных документов.

По словам полицейских, тем мигрантам, которые уже имеют российское гражданство, со стороны проверяющих их полицейских ничего не угрожает. Таким мигрантам силовики напоминают, что помимо прав в РФ, у них теперь есть ещё и конституционные обязанности, в том числе воинская служба.

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