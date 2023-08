Your browser does not support the audio element.

В ходе рейда по Санкт-Петербургу, имеющего цель выявление нарушителей-мигрантов, полицейскими было доставлено в военкомат более ста граждан РФ. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: "Russian police forces in Moscow suppress the demonstrations of peaceful protesters against the unfair elections in the country - Photo by Ilya Varlamov" by Cea. is licensed under CC BY 2.0.