На набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге несколько мужчин начали драку, во время которой грозились сжечь здание военного комиссариата.
Как сообщает 78.ru, неизвестные, предварительно, пытались избить военного, служащего по контракту, а также сотрудника военкомата. Отмечается, что на место происшествия приехали оперативники.
Трое мужчины 35, 43 и 44 лет были задержаны и помещены в изолятор, сказано в материале. По факту инцидента могут возбудить уголовное дело.
Российский военнослужащий подтвердил изданию "Фонтанка", что дебоширы пытались напасть на него. Кроме того, он подчеркнул: нарушители порядка намеревались совершить поджог военкомата. В МВД России пока не комментировали случившееся.
Ранее 45-летний житель Свердловской области бросил коктейль Молотова в здание военкомата, а затем попытался скрыться от полиции. Вскоре мужчину задержали.
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