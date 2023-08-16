78.ru: в Санкт-Петербурге мужчины устроили драку и грозились поджечь военкомат

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге несколько мужчин начали драку, во время которой грозились сжечь здание военного комиссариата.

Фото: мвд.рф

Как сообщает 78.ru, неизвестные, предварительно, пытались избить военного, служащего по контракту, а также сотрудника военкомата. Отмечается, что на место происшествия приехали оперативники.

Трое мужчины 35, 43 и 44 лет были задержаны и помещены в изолятор, сказано в материале. По факту инцидента могут возбудить уголовное дело.

Российский военнослужащий подтвердил изданию "Фонтанка", что дебоширы пытались напасть на него. Кроме того, он подчеркнул: нарушители порядка намеревались совершить поджог военкомата. В МВД России пока не комментировали случившееся.

Ранее 45-летний житель Свердловской области бросил коктейль Молотова в здание военкомата, а затем попытался скрыться от полиции. Вскоре мужчину задержали.