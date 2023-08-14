25 человек в Мьянме пропали без вести в результате оползня в нефритовой шахте

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Около 25 человек числятся пропавшими без вести в результате оползня на нефритовом руднике в Мьянме, согласно сообщению информационного агентства AFP со ссылкой на спасательные службы. Инцидент произошёл 13 августа в северной провинции Качин страны.

Фото: sputnik-georgia.ru

"Примерно 25 человек числятся пропавшими без вести. У нас нет точного списка", — отметил один из спасателей.

Усилия по поиску и спасению пропавших без вести продолжаются, несмотря на сохраняющийся риск дальнейших оползней. Жертвами этой трагедии стали местные жители, которые занимались добычей нефрита в сезон дождей. Это период, когда работы обычно приостанавливаются из-за возросшей угрозы обрушения грунта.

Примечательно, что аналогичный инцидент произошел в 2020 году, когда более 170 человек погибли из-за оползня на нефритовой шахте в штате Качин. В 2021 году более ста человек числились пропавшими без вести при сопоставимых обстоятельствах.

Ранее мы сообщали, что в Мьянме от оползней и наводнений погибли 5 человек.

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