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В "Справедливой России" предложили дать отсрочку от армии учителям и медикам

2:07
Общество

Депутаты Госдумы фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) выступили с инициативой предоставить учителям и сельским медикам отсрочку от военной службы. Законопроект, который будет подготовлен и представлен в нижнюю палату парламента во время осенней сессии, получил поддержку партии.

В "Справедливой России" предложили дать отсрочку от армии учителям и медикам
Фото: Вадим Савицкий

Лидер фракции, Сергей Миронов, подчеркнул, что это предложение появилось в ответ на обращения жителей различных регионов России, которые выразили беспокойство по поводу действующих правил призыва для учителей и медиков. В настоящее время в российских школах заметен дефицит учителей-мужчин, а в небольших городах и сельской местности отмечается нехватка как медицинских работников, так и педагогов. Сергей Миронов отметил, что в некоторых населенных пунктах ситуация критическая, и отправка даже одного учителя или медика в армию может повлечь за собой закрытие школы или даже медицинского пункта.

Сергей Миронов подчеркнул, что нехватка специалистов актуальна не только для сельской местности, но и для крупных городов России. Он отметил, что в некоторых случаях городские управления образования вынуждены обращаться к учителям с просьбой работать в нескольких школах одновременно. Нехватка врачей также остается заметной проблемой, особенно в больших городах. Однако многие медики стремятся работать в частных клиниках, где условия и оплата более привлекательные, чем в государственных учреждениях здравоохранения.

Сергей Миронов подчеркнул, что предоставление отсрочки от службы в армии — это не только способ сохранить специалистов на местах, но и обеспечить стабильное функционирование городов и населенных пунктов по всей стране. Депутаты СРЗП не только предлагают отсрочку от срочной службы, но и от мобилизации в случае её объявления. Это решение способствует удержанию ценных кадров, которые играют важную роль в жизни многих населенных пунктов России.

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Новые законы по Призыву в армию 2023 и Какие Отсрочки в итоге могут Отменить
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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