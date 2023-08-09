Домен и сервисы "Яндекса" вновь доступны в Казахстане

Сайт "Яндекса" на домене *.kz и все связанные с этим сервисы остаются доступными для пользователей в Казахстане без перебоев, говорится в заявлении, предоставленном ТАСС пресс-службой "Яндекса". Ранее РБК сообщал о сбоях в работе "Яндекс-Казахстан" внутри страны.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана уточнило, что приостановка действия доменного имени стала результатом "размещения интернет-ресурса на аппаратных и программных комплексах, расположенных за пределами территории Республики Казахстан".

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