Памфилова пообещала "публичную порку" тем, кто будет принуждать голосовать дистанционно

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации будет подвергать "публичной порке" тех, кто попытается принудить россиян к использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах. Такое заявление сделала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Центризбиркома.

Фото: CEC Russia/via Globallookpress.com

"Мы будем подвергать "публичной порке" всех, кто каким-либо образом пытается заставить людей использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ), в том числе обращаться к руководителям регионов и в правоохранительные органы, если есть основания полагать, что кто-то злоупотребляет административным ресурсом", — сказала она.

Глава ЦИК также призвала регионы, где планируется использовать ДЭГ, усилить информационную работу, чтобы "люди знали об этой возможности, чтобы потом не говорили: "Мы хотели, но не знали".

"Используйте все свои возможности, ресурсы, местные СМИ, чтобы донести информацию до людей", — добавила глава комиссии. В то же время она призвала "не переходить грань": "Ни с чьей стороны не должно быть принуждения или давления на избирателей. Для нас это вопрос престижа, чести и репутации. Участие в ДЭГ должно быть полностью добровольным, а решение должно приниматься исключительно самим избирателем".

В единый день голосования ДЭГ будет работать в 24 регионах на федеральной площадке.

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