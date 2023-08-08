В Омске за 500 тысяч рублей продают 28 тонн металла

Покупателю необходимо успеть вывезти весь металлолом до 20 октября. Федеральное государственное казенное учреждение под названием "Склад № 36" планирует получить прибыль от продажи списанного промышленного тепловоза ТГК2. Указанное учреждение выставило на приватизацию 28 тонн металлолома, цена продажи которого составляет 494 666,48 рублей. Об этом сообщает gorod55.ru.

Фото: Фото с официального сайта

Тепловоз расположен по адресу Семиреченская улица, 139 в Кировском округе города. Покупателю предстоит осуществить разборку локомотива на территории продавца и далее вывезти черный металл категории 5А до 20 октября. Итоги торгов будут подведены 21 сентября.

Отметим, Федеральное государственное казенное учреждение "Склад № 36" было зарегистрировано ещё в 1997 году. Сфера его деятельности связана со складированием и хранением. Название "Склад № 36" было присвоено учреждению 20 апреля 2023 года (ранее оно носило название ФГКУ Комбинат "Иртыш" в структуре управления федерального агентства по государственным резервам СФО).

В тот же период была удалена информация об учредителе и директоре.

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