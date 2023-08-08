Покупателю необходимо успеть вывезти весь металлолом до 20 октября. Федеральное государственное казенное учреждение под названием "Склад № 36" планирует получить прибыль от продажи списанного промышленного тепловоза ТГК2. Указанное учреждение выставило на приватизацию 28 тонн металлолома, цена продажи которого составляет 494 666,48 рублей. Об этом сообщает gorod55.ru.
Тепловоз расположен по адресу Семиреченская улица, 139 в Кировском округе города. Покупателю предстоит осуществить разборку локомотива на территории продавца и далее вывезти черный металл категории 5А до 20 октября. Итоги торгов будут подведены 21 сентября.
Отметим, Федеральное государственное казенное учреждение "Склад № 36" было зарегистрировано ещё в 1997 году. Сфера его деятельности связана со складированием и хранением. Название "Склад № 36" было присвоено учреждению 20 апреля 2023 года (ранее оно носило название ФГКУ Комбинат "Иртыш" в структуре управления федерального агентства по государственным резервам СФО).
В тот же период была удалена информация об учредителе и директоре.
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