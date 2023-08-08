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Кейптаунский суд признал забастовку таксистов незаконной

1:35
Общество

Суд Кейптауна вынес решение в пользу городских властей, объявив продолжающуюся шестидневную забастовку таксистов незаконной. Эта забастовка привела к остановке крупнейшего мегаполиса на западе Южной Африки, вызвав полный паралич дорожного движения, как сообщает местная радиостанция SABC.

Кейптаунский суд признал забастовку таксистов незаконной
Фото: istockphoto .com

Комментируя решение суда, мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис подчеркнул:

"Ни одно лицо, транспортное средство, такси или водитель не могут чинить препятствия любому транспортному средству на любой дороге общего пользования, причинять вред пассажирам или нарушать движение". Далее он заявил, что нарушители этого приказа будут привлечены к административной ответственности.

Забастовка, инициированная Национальным советом такси Южной Африки 3 августа, ознаменовалась инцидентами со стрельбой, поджогами автомобилей, блокадами дорог, включая маршруты, ведущие в международный аэропорт Кейптауна. Забастовка привела к двум смертельным случаям и многочисленным травмам. В ответ на сбои только за 7 августа власти арестовали 100 водителей за препятствование дорожному движению.

Участники забастовки требуют отмены новых правил, введенных властями Кейптауна для контроля за маршрутными такси. Эти правила включают такие меры, как конфискация транспортного средства за нарушения со стороны водителя, отсутствие водительских удостоверений и номерных знаков.

 

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Центр Кейптауна | Почему не стоит здесь останавливаться | Что посмотреть | Южная Африка | ЮАР
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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