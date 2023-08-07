Туркмения выступила за отмену смертной казни в будущем во всём мире

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

В сентябре текущего года, во время проведения 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Туркмения предложит инициировать разработку и принятие "Соглашения о создании региона, где не применяется смертная казнь, в Центральной Азии и Монголии". Этот документ в долгосрочной перспективе может стать основой для формирования всемирной Конвенции об отмене смертной казни. Данные важные шаги отмечены в приоритетных позициях Туркмении на предстоящей 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото: Официальная страница ООН

"Договор о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии. В дальнейшем такой документ может заложить основу для разработки и принятия Конвенции об отмене смертной казни, под инициативой данного региона в целях содействия отмене смертной казни во всем мире", — отмечается в документе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Туркмении.

Министерство внешних дел подчеркивает, что Туркмения была первой страной в Центральной Азии, которая отказалась от применения смертной казни.

"В настоящее время страны Центральной Азии и Монголия имеют потенциал стать первым регионом, свободным от смертной казни", — добавлено в документе.

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