Суд в Екатеринбурге вынес приговор фигурантам дела о смерти 44 человек от контрафактного алкоголя

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении семи местных жителей: шести мужчин и одной женщины. Все они имеют отношение к делу о незаконном обороте алкоголя, в результате которого отравился 51 человек. К сожалению, 44 из этих лиц погибли, что подтверждено пресс-службой прокуратуры Свердловской области.

Фото: pixabay.com

Было установлено, что в период с лета 2020 года по осень 2021 года обвиняемые лица были причастны к распространению и сбыту контрафактной спиртосодержащей продукции. Напитки содержали метиловый спирт в концентрациях, опасных для жизни и благополучия человека.

Фигуранты дела были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанных с "хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Кроме того, они были осуждены по подпункту "б" части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается "незаконного оборота спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере".

Приговоры выносились в зависимости от ролей и степени причастности подсудимых. Обвиняемые мужчины получили тюремные сроки от 5,5 до 6,5 лет. Обвиняемая женщина была приговорена к 3 годам лишения свободы условно в сочетании с испытательным сроком еще на 3 года.

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