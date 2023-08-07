В Литве задержали фуру из Калининградской области, перевозившую контрабандные сигареты

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Литовские таможенники задержали грузовик, перевозивший 1 миллион пачек нелегальных сигарет, произведённых в Калининградской области. Правоохранительный отдел таможенного департамента сообщил, что конфискованная контрабанда на сумму около 4 миллионов евро является одним из крупнейших изъятий в этом году.

Фото: vzsar.ru

Грузовик въехал в Литву через пограничный пункт пропуска Кибартай, причём российский водитель задекларировал груз как мясные продукты, предназначенные для транзита через Беларусь по пути во Владимир. Однако после осмотра транспортное средство было задержано, а водитель арестован на 15 суток.

В течение первого полугодия литовские таможенные органы успешно перехватили около 6,5 миллионов пачек нелегальных сигарет и 32 тонны табака общей стоимостью более 26 миллионов евро.

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