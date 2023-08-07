Верховный суд РФ запретил делать УЗИ без направления врача

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Верховный суд Российской Федерации принял решение, согласно которому ультразвуковое исследование (также известное как УЗИ или сонография) не должно проводиться без направления квалифицированного врача или другого медицинского специалиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный документ, опубликованный на официальном сайте суда.

Фото: Fotodom.ru

Обоснование решения суда

Верховный суд, рассмотрев жалобу пациента, которому было отказано в проведении УЗИ в частном медицинском учреждении без направления специалиста, пришел к выводу о необоснованности доводов, свидетельствующих о обременении лиц, обращающихся за платными медицинскими услугами. По мнению суда, оспариваемые положения закона, требующие наличия направления врача или медицинского документа, вполне правомерны.

Соблюдение медицинских стандартов

Истица утверждала, что требование закона о получении предварительного направления врача на УЗИ ущемляет её права. Кроме того, в иске подчеркивалось, что закон обязывает врачей, направляющих на УЗИ, указывать место проведения процедуры, что ограничивает конкуренцию в сфере медицинских услуг.

Министерство здравоохранения представило письменные контраргументы, подтверждающие необходимость сохранения действующих норм, обеспечивающих принципы безопасности и целесообразности медицинских процедур. Верховный суд согласился с позицией министерства, тем самым укрепив юридическую силу решения.

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