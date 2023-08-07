МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову* после её высказываний о России

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МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову* после её высказываний о России.

Фото: facebook.com

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Соколовой, которая размещена в ведомственной базе разыскиваемых.

Статья, по которой её ищут, не указывается.

Ранее журналистка отличилась своей русофобской позицией: она призывала "беспощадно истреблять русских".

*включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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