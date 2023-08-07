МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову* после её высказываний о России.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Соколовой, которая размещена в ведомственной базе разыскиваемых.
Статья, по которой её ищут, не указывается.
Ранее журналистка отличилась своей русофобской позицией: она призывала "беспощадно истреблять русских".
*включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.