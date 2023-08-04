В московском парке "Сокольники" закрыли пруд для купания из-за качества воды

0:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Зона отдыха "Путяевский пруд №1", расположенная в парке "Сокольники" на востоке Москвы, временно закрыта для купания в связи с невыполнением санитарно-эпидемиологических требований к качеству воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Фото: Ютуб

Представители управления добавили, что разрешение на купание будет выдано снова лишь после получения результатов, подтверждающих соответствие воды необходимым нормам и требованиям.

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