Пенсионер, пытавшийся поджечь военкомат во Всеволожске, найден мёртвым

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Во Всеволожске нашли тело пенсионера, который совершил попытку поджечь военкомат.

Фото: Fotodom. ru

Как сообщает Telegram-канал Mash, пенсионер, который под влиянием мошенников попытался поджечь военкомат с помощью коктейля Молотова во Всеволожске, покончил жизнь самоубийством. Квартиру 76-летнего мужчины вскрыли с помощью родственников. Там обнаружили его мёртвым.

По предварительной версии, пенсионер, который отдал 40 лет жизни сфере ВПК, не выдержал свалившихся на него неприятностей. Сначала пожилого мужчину обманом заставили продать квартиру и перевести средства на "надёжный счёт", а затем вынудили совершить поджог, чтобы вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что 82-летнюю пенсионерку из Волгограда, пережившую ВОВ, задержали при попытке кинуть в военкомат коктейль Молотова.

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