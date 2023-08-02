82-летнюю пенсионерку, пережившую ВОВ, задержали при попытке поджечь военкомат

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

82-летняя пенсионерка и председатель организации "Дети военного Сталинграда" Римма В попыталась спалить военкомат в Волгограде.

Фото: Фото: ural-meridian.ru

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", 1 августа пожилая женщина пришла к зданию военкомата Красноармейского района Волгограда, вооружённая "коктейлем Молотова". Поджечь здание пенсионерка не успела, так как была задержана представителями правоохранительных органов.

На пенсионерку, пережившую Великую Отечественную войну, завели дело о покушении на уничтожение имущества.

Ранее сообщалось, что около 20 военкоматов по всей России пытались поджечь 1 августа.

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