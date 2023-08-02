82-летняя пенсионерка и председатель организации "Дети военного Сталинграда" Римма В попыталась спалить военкомат в Волгограде.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", 1 августа пожилая женщина пришла к зданию военкомата Красноармейского района Волгограда, вооружённая "коктейлем Молотова". Поджечь здание пенсионерка не успела, так как была задержана представителями правоохранительных органов.
На пенсионерку, пережившую Великую Отечественную войну, завели дело о покушении на уничтожение имущества.
Ранее сообщалось, что около 20 военкоматов по всей России пытались поджечь 1 августа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.