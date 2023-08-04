Верховный Суд ликвидировал "Народно-патриотическую партию - Власть народу"

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Верховный суд России принял решение о роспуске "Народно-патриотической партии — Власть народу". Это было подтверждено информацией, опубликованной на официальном сайте суда. Выводы суда, изложенные в оспариваемом решении, обосновывающем основания для роспуска партии, ее региональных отделений и других структурных подразделений соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству, о чем прямо говорится в судебном документе.

Фото: http:// www.supcourt.ru/

С января 2018 года главой партии был Владимир Милосердов.

При изучении материалов дела становится очевидным, что партия изменила свой юридический адрес, не уведомив об этом министерство юстиции, что привело к неполучению необходимой корреспонденции и ответов на выданные замечания. Это процессуальное нарушение, установленное судом, в сочетании с другими формальными нарушениями в деятельности партии, как выяснилось, сохранялось и после истечения установленного срока для исправления.

В 2022 году Верховный суд вынес ряд судебных запретов в отношении 12 политических партий, религиозных движений, СМИ и неправительственных организаций (НПО). В частности, были удовлетворены требования Генеральной прокуратуры РФ о признании "Партии исламского возрождения Таджикистана" террористической организацией. Кроме того, были распущены партия "Добрые дела" и "Единая партия лиц с ограниченной трудоспособностью России (Опора России)". Кроме того, по иску Роскомнадзора суд лишил лицензии сайт "Новой газеты".

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