Академик РАН Крадин: Россию можно считать наследником Монгольской империи

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В своё время монголы создали самую крупную сухопутную Империю в человеческой истории, объединив Европу и Азию, и именно Россию можно считать её наследницей, заявил академик РАН, доктор исторических наук, профессор Николай Крадин.

Фото: Правда.Ру

Ещё сто лет назад, пояснил он, появилось понятие "евразийство", приверженцы которого считают единым миром и одной цивилизаций всю Евразию.

"И в этом разрезе Россия в определённой степени выступает наследником Монгольской империи", — отметил Крадин в интервью argumenti.ru.

Когда империя Чингисхана распалась, подчеркнул академик, именно русские князья объединили весь этот громадный мир, бывшее огромное государство монголов.

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