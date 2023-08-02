Монголия становится популярной у российских туристов

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

С каждым днем все больше российских туристов находят альтернативные направления для своих путешествий. И одним из таких новых пунктов назначения стала удивительная страна — Монголия.

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Согласно данным местных туроператоров, примерно половина всех туристов, которые посетили Монголию за первые семь месяцев 2023 года, оказались именно российскими гражданами.

Статистика Министерства туризма и окружающей среды Монголии подтверждает растущую популярность этой страны среди иностранных туристов. К концу июля 2023 года количество прибывающих в Монголию иностранных гостей увеличилось на 300-400 человек в день, достигая в среднем отметки 3,4-3,7 тысячи путешественников ежедневно. И из этой цифры впечатляющие 42% составляют граждане России.

Чем же так привлекательна Монголия для российских путешественников? Одной из ключевых причин является разнообразие предложений и возможностей для активного отдыха. Многие наши соотечественники предпочитают провести свой отдых в Монголии в кругу своих близких и друзей, активно участвуя в разнообразных приключениях.

Местные туроператоры отмечают, что российские туристы часто выбирают туры на рыбалку и охоту. Монголия предоставляет уникальные возможности для такого рода активного отдыха. Великолепные природные ландшафты, богатые водоемы и разнообразие фауны делают эту страну прекрасным местом для тех, кто стремится насладиться природой и поймать удачу на рыбалке.

Не только отдых и приключения привлекают российских туристов в Монголию. Многие граждане РФ выбирают эту страну как транзитный хаб для своих путешествий в страны Юго-Восточной Азии. Особенно это актуально для жителей Дальнего Востока и Сибири. Улан-Батор становится отправной точкой для перелетов в Турцию, Германию и другие страны.

Таким образом, Монголия продолжает привлекать российских туристов своими уникальными природными богатствами, возможностями для активного отдыха и удобством в качестве транзитной точки. Растущее количество прибывающих гостей из России свидетельствует о том, что эта страна становится все более популярной среди российских путешественников.

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