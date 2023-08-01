Детский психолог Наталья Наумова объяснила, как неправильные установки мужчин в России приводят к разрывам связей между отцами и детьми.
Эксперты отмечают такой феномен, как скрытая безотцовщина.
Психолог рассказала, что отцы проводят меньше времени с детьми, так как они руководствуются сдерживающими установками.
Ранее психолог Юлия Ицкова назвала главную причину конфликтов между мужчиной и женщиной.
Представители сильного пола ориентируются на своих отцов, которые зачастую мало взаимодействовали с детьми, а всем воспитанием занимались мамы и бабушки. Мужчины считают, что проведение времени в кругу семьи делает их беспомощными.
"Существуют факторы, которые заставляют мужчину находить себе больше работы, потому что дома он чувствует себя неудачником", — цитирует слова психолога Телеканал "360".
Наумова отметила, что детям достаточно уделять по одному часу в день, чтобы семейные связи укрепились.
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