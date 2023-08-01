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В минтруде предложили не включать заработок несовершеннолетних при расчёте единого пособия

1:57
Общество

Министерство труда РФ предложило внести изменения в правила расчета единого пособия. Предлагаемые изменения направлены на исключение некоторых источников дохода из числа учитываемых при определении права на получение пособия. В частности, предлагается исключить заработок несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой, а также единовременные выплаты, назначаемые "Матерям-героиням" и награжденным орденом "Родительская слава". 

В минтруде предложили не включать заработок несовершеннолетних при расчёте единого пособия
Фото: grozny-inform.ru

Исключение из номинальных вкладов

Согласно предлагаемым изменениям, заработок несовершеннолетних детей и проценты по номинальным вкладам, открытым на имя детей, находящихся под опекой, не будут учитываться при определении совокупного дохода семьи. Данная корректировка направлена на то, чтобы избежать ситуаций, когда семья теряет право на получение пособия из-за незначительного увеличения дохода в результате первого трудового стажа ребенка. Минтруд уточнил, что данное изменение будет распространяться на заработок несовершеннолетних в период школьных каникул в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

Единовременные выплаты и вознаграждения

Кроме того, предлагаемые изменения не будут учитывать единовременные выплаты, полученные при присвоении звания "Мать-героиня" и награждении орденом и медалью "Родительская слава". Исключение этих выплат направлено на оптимизацию процесса оценки и унификацию подходов к определению права на единое пособие.

Учет мнения родительской общественности

Министерство труда подчеркнуло, что данные поправки были разработаны в ходе консультаций с родительской общественностью. Цель состоит в том, чтобы изменения отражали потребности и проблемы семей, пользующихся единым пособием.

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Отказ на Единое пособие из-за превышения доходов Что делать Выход есть !
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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