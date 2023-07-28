Новые правительственные назначения в Белоруссии

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Ляхновича новым министром транспорта и коммуникаций. До этого назначения Ляхнович занимал должность заместителя главы того же министерства. Официальное сообщение об этом было сделано пресс-службой главы государства.

Фото: сайт президента Белоруссии

Министерство жилищно-коммунального хозяйства тоже получило нового министра. Им стал Геннадий Трубило. Ранее он занимал должность заместителя министра в том же министерстве.

Игоря Брыло белорусский президент назначил своим помощником и инспектором по Витебской области. До этого Брыло занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия.

Кандидатура Олега Жебина утверждена на должность генерального директора государственного предприятия ОАО "Нафтан".

Виталий Осипенко возглавил государственное предприятие ОАО "СветлогорскХимволокно".

Алексей Бевзюк назначен руководителем государственного предприятия ОАО "АГАТ-системы управления".

Кандидатура Елены Богдан утверждена на должность заместителя секретаря, члена Постоянного Комитета Союзного государства. Ранее она занимала должность председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

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