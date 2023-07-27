Картаполов: поправка о запрете помогать призывникам не противоречит Конституции

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Сенатор Андрей Клишас сделал заявление о том, что поправка к законопроекту о военной службе, согласно которой юристам будет запрещено оказывать помощь гражданам в военкоматах при подаче жалоб, противоречит Конституции. Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов выразил уверенность в том, что текст документа был тщательно проработан и согласован, а решения, принятые комитетом, подлежат проверке в правовых управлениях Госдумы и администрации президента.

Фото: ЛЕОН НИЛ/GETTY IMAGES

"Когда мы в комитете принимаем какие бы то ни было решения, мы их в обязательном порядке проверяем на соответствие всем нормам законодательства", — поделился эксперт.

Документ разрабатывался с соблюдением всех необходимых процедур и требований, пишет Газета.Ru.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправку к законопроекту о военной службе. Понятие "полномочный представитель", к которому может относиться адвокат, заменяется на "законный представитель". Это означает, что россияне старше 18 лет смогут взаимодействовать с военкоматом по спорным вопросам только лично, а помощь юристов при этом будет запрещена.

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