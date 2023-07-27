Минздрав расширил список критериев для проверки стационаров

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство здравоохранения РФ расширило круг критериев, используемых для государственного контроля качества и оценки безопасности медицинских услуг, оказываемых в стационарах.

Фото: Минздрав РФ

Ранее основанием для проведения проверок служили рост больничной смертности от инфаркта миокарда и снижение выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях.

Согласно последнему документу, к этим пунктам добавится увеличение расхождений между клиническими диагнозами и результатами патологоанатомических исследований, а также рост нарушений стандартов медицинского обслуживания более чем на 10% в квартал по данным страховых компаний. Это заявление Минздрава знаменует собой значительное расширение критериев оценки больниц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.