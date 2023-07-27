Министерство здравоохранения РФ расширило круг критериев, используемых для государственного контроля качества и оценки безопасности медицинских услуг, оказываемых в стационарах.
Ранее основанием для проведения проверок служили рост больничной смертности от инфаркта миокарда и снижение выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях.
Согласно последнему документу, к этим пунктам добавится увеличение расхождений между клиническими диагнозами и результатами патологоанатомических исследований, а также рост нарушений стандартов медицинского обслуживания более чем на 10% в квартал по данным страховых компаний. Это заявление Минздрава знаменует собой значительное расширение критериев оценки больниц.
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