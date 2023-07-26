Многодетная семья из Мурманска, которой Путин пообещал приехать в гости, получила квартиру

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Многодетная семья Халитовых из Мурманска пригласила Президента России Владимира Путина посетить Север после выхода на пенсию. В качестве ответного жеста семья получила в подарок просторную шестикомнатную квартиру в самом центре города. Об этом знаменательном событии сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин через свой Telegram-канал.

Фото: Официальный сайт Кремля, http://kremlin.ru/

"Раньше Халитовы жили в скромной двухкомнатной квартире, но теперь это в прошлом. В дополнение к имеющемуся жилью семья получила по договору социального найма просторную шестикомнатную квартиру, расположенную в центре Мурманска. Администрация города сыграла ключевую роль в решении их жилищной проблемы", — написал Сердечкин.

Он также напомнил, что в мае прошлого года супруги Халитовы были удостоены престижной награды "Родительская слава". В семье Халитовых воспитывается десять детей, которые из года в год демонстрируют выдающиеся успехи в учебе, становятся победителями различных олимпиад и конкурсов.

Напомним: в июне 2022 года по видеосвязи с Президентом РФ Путиным встретились многочисленные многодетные семьи из разных регионов России. Среди них были и Халитовы из Мурманска, которые передали Президенту приглашение приехать к ним в гости, когда он выйдет на пенсию. В ответ Путин поблагодарил за приглашение и заверил семью, что обязательно приедет к ним на пенсии или даже раньше.

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