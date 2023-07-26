Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия ответит на решение властей Молдавии сократить персонал в российском посольстве
Айза рассказала, кто помешал ей сойтись с Гуфом
Военкор Поддубный: полковник Нацгвардии Украины Войналович ликвидирован в зоне СВО
Анна Маляр: за время наступления ВСУ показали военные чудеса, которые войдут в учебники
Херберт стал самым высокооплачиваемым игроком в истории NFL по среднегодовой зарплате — $52,5 млн
Министр обороны РФ провёл встречу со своим коллегой в КНДР
Индиана Джонс возвращается в кинотеатры ради последнего приключения
Найдена новая причина ускоренного старения
Мадонна была госпитализирована с бактериальной инфекцией

В России появится ГОСТ на школьную форму 

1:28
Общество

Во второй половине 2024 года Роскачество представит окончательную редакцию нового стандарта школьной формы, что станет значительным обновлением. Об этом сообщают "Известия".

В России появится ГОСТ на школьную форму 
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новый стандарт, получивший название ГОСТ, устанавливает, что школьная форма для учащихся должна быть единой по фасону, конструкции и цветовым сочетаниям, обеспечивая единообразие ассортимента одежды для использования в образовательных учреждениях.

Эти предметы разделены на комплекты для девочек и мальчиков, в каждый из которых входят блузки, жилеты, жакеты, кардиганы, джемперы, свитера, рубашки, платья, брюки и шорты.

Школьная форма должна отвечать нескольким основным критериям, обеспечивающим ее пригодность и практичность. Она должна быть удобной, эстетически привлекательной, соответствовать различным погодным условиям и при этом сохранять чувство утонченности.

Важным фактором является долговечность, форма должна быть устойчива к разрывам и износу. Кроме того, размер формы должен оставаться неизменным даже после пяти стирок, а используемые материалы должны быть устойчивы к выцветанию.

Среди других требований стандарта — гигроскопичность ткани (способность поглощать водяной пар), воздухопроницаемость и уровень токсичности материала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В России появится ГОСТ на школьную форму
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
Последние материалы
Военкор Поддубный: полковник Нацгвардии Украины Войналович ликвидирован в зоне СВО
Анна Маляр: за время наступления ВСУ показали военные чудеса, которые войдут в учебники
Херберт стал самым высокооплачиваемым игроком в истории NFL по среднегодовой зарплате — $52,5 млн
Министр обороны РФ провёл встречу со своим коллегой в КНДР
Индиана Джонс возвращается в кинотеатры ради последнего приключения
Найдена новая причина ускоренного старения
Мадонна была госпитализирована с бактериальной инфекцией
Шоу Бейонсе обвиняют в разжигании инфляции в Швеции
Мошенники вышли на новый уровень: удивительный случай из Саратова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников