В России появится ГОСТ на школьную форму

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Во второй половине 2024 года Роскачество представит окончательную редакцию нового стандарта школьной формы, что станет значительным обновлением. Об этом сообщают "Известия".

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новый стандарт, получивший название ГОСТ, устанавливает, что школьная форма для учащихся должна быть единой по фасону, конструкции и цветовым сочетаниям, обеспечивая единообразие ассортимента одежды для использования в образовательных учреждениях.

Эти предметы разделены на комплекты для девочек и мальчиков, в каждый из которых входят блузки, жилеты, жакеты, кардиганы, джемперы, свитера, рубашки, платья, брюки и шорты.

Школьная форма должна отвечать нескольким основным критериям, обеспечивающим ее пригодность и практичность. Она должна быть удобной, эстетически привлекательной, соответствовать различным погодным условиям и при этом сохранять чувство утонченности.

Важным фактором является долговечность, форма должна быть устойчива к разрывам и износу. Кроме того, размер формы должен оставаться неизменным даже после пяти стирок, а используемые материалы должны быть устойчивы к выцветанию.

Среди других требований стандарта — гигроскопичность ткани (способность поглощать водяной пар), воздухопроницаемость и уровень токсичности материала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В России появится ГОСТ на школьную форму