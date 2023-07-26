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Заменившие Zara в России магазины могут закрыть из-за непопулярности

1:41
Общество

Переход от Zara к Maag был непростым, и, судя по всему, в августе Maag может закрыть несколько своих магазинов по всей России, а затем и вовсе покинуть рынок. По сообщениям надежного телеграфного канала Mash, это решение связано с неудовлетворительной работой сети в течение последних трёх месяцев.

Заменившие Zara в России магазины могут закрыть из-за непопулярности
Фото: www.hnetport.com

По сравнению с Zara, приносящей 2-3 млн рублей в день (а в выходные дни даже до 4 млн рублей), Maag в настоящее время получает всего 300-400 тыс. рублей в день. По словам сотрудников, достижение миллиона рублей продаж за смену теперь считается чуть ли не праздником, утверждает источник телеграфного канала.

Не только продажи вызывают беспокойство в Maag. Этому способствуют и сотрудники компании, заработная плата которых снизилась в пять раз. В некоторых магазинах сети сотрудники работают всего "пару раз в неделю" по 4-5 часов, что резко отличается от 8-10-часовых смен по графику 4/3 или 4/2, к которым они привыкли при Inditex.

Магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet вышли на российский рынок в мае этого года, заменив бывшие магазины Zara, Pull & Bear, Stradivarius и Bershka. Ранее эти объекты принадлежали испанскому гиганту Inditex, который приостановил свою деятельность в России в марте прошлого года. В начале 2023 года Inditex приняла окончательное решение о закрытии 269 из 514 своих магазинов в России.

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ZARA вернулась в Россию?! Обзор магазина MAAG
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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