"Трансмашхолдинг" подписал акционерное соглашение с индийской компанией RVNL о создании совместного предприятия Kinet Railway Solutions Ltd., сообщает телеграм-канал "MashTech".
В соответствии с соглашением, индийская сторона будет владеть 25% акций, а российская — 75%. Основным направлением деятельности предприятия станет поставка и сервисное обслуживание поездов Vande Bharat для Индийских железных дорог. Vande Bharat — индийский электропоезд собственного производства, способный развивать скорость до 160 км/ч и вмещать 1128 пассажиров.
В настоящее время в Индии эксплуатируется пять поездов этого типа, и "Трансмашхолдинг" будет отвечать за производство третьего поколения. Предполагается, что новая версия поезда будет иметь алюминиевые кузова, более лёгкие вагоны, новое электрооборудование и системы онлайн-контроля за состоянием узлов.
По условиям объявленного тендера ТМХ и RVNL получили право на производство 120 шестнадцативагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами. Подвижной состав будет производиться в Латуре (Индия), а все вагоны должны быть поставлены в течение пяти лет с момента подписания контракта.
В дальнейшем совместное предприятие будет отвечать за предоставление услуг по техническому обслуживанию оборудования в течение 35 лет. В "Трансмашхолдинге" назвали объявленный тендер "крупнейшим за всю историю развития железных дорог".
Кстати, в настоящее время специалисты "Трансмашхолдинга" работают над созданием новой технологии push-pull для пассажирских поездов. Суть этой инновации заключается в том, что поезд может двигаться в любом направлении без перестановки локомотива.
Он может либо тянуть с локомотивной бригадой непосредственно внутри, либо толкать, с дистанционным управлением из головного вагона.
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