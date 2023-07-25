Российский "Трансмашхолдинг" будет строить поезда для Индии

2:06 Your browser does not support the audio element. Общество

"Трансмашхолдинг" подписал акционерное соглашение с индийской компанией RVNL о создании совместного предприятия Kinet Railway Solutions Ltd., сообщает телеграм-канал "MashTech".

Фото: РИА Новости

В соответствии с соглашением, индийская сторона будет владеть 25% акций, а российская — 75%. Основным направлением деятельности предприятия станет поставка и сервисное обслуживание поездов Vande Bharat для Индийских железных дорог. Vande Bharat — индийский электропоезд собственного производства, способный развивать скорость до 160 км/ч и вмещать 1128 пассажиров.

В настоящее время в Индии эксплуатируется пять поездов этого типа, и "Трансмашхолдинг" будет отвечать за производство третьего поколения. Предполагается, что новая версия поезда будет иметь алюминиевые кузова, более лёгкие вагоны, новое электрооборудование и системы онлайн-контроля за состоянием узлов.

По условиям объявленного тендера ТМХ и RVNL получили право на производство 120 шестнадцативагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами. Подвижной состав будет производиться в Латуре (Индия), а все вагоны должны быть поставлены в течение пяти лет с момента подписания контракта.

В дальнейшем совместное предприятие будет отвечать за предоставление услуг по техническому обслуживанию оборудования в течение 35 лет. В "Трансмашхолдинге" назвали объявленный тендер "крупнейшим за всю историю развития железных дорог".

Кстати, в настоящее время специалисты "Трансмашхолдинга" работают над созданием новой технологии push-pull для пассажирских поездов. Суть этой инновации заключается в том, что поезд может двигаться в любом направлении без перестановки локомотива.

Он может либо тянуть с локомотивной бригадой непосредственно внутри, либо толкать, с дистанционным управлением из головного вагона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Смотрим, как на Урале делают поезда