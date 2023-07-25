Госдума увеличила штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Государственная Дума приняла закон, увеличивающий штраф за переход железнодорожных путей в неразрешенных местах со 100 до 500 рублей. Если нарушение произошло в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях, то штраф составит 1500 рублей.

Фото: СК РФ

Данное изменение вносится в часть 5 статьи 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая касается действий, угрожающих безопасности движения железнодорожного транспорта и метрополитена.

В настоящее время переход железнодорожных путей в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей. Теперь, согласно принятому закону, штраф составит 500 рублей.

Кроме того, статья дополняется новым разделом, предусматривающим штраф в размере 1500 рублей за аналогичное нарушение, совершённое в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях.

Кроме того, в статью включено примечание о том, что ответственность наступает в том случае, если в радиусе одного километра от места пересечения путей имелся пешеходный переход, тоннель, мост или другой специально оборудованный пункт пропуска с информационным знаком.

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Штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте значительно увеличили