Адвокат Подгорская напомнила россиянам о праве на бесплатное жильё

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Граждане России с невысокими доходами обладают правом на бесплатное получение жилья, если они проживают в аварийных условиях и не имеют собственных квартир, а также в случае, когда у больного члена семьи нет отдельной комнаты. Корреспонденты URA. RU пишут об этом со ссылкой на адвоката Валерию Подгорскую.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Юрист напомнила о действии различных программ, предусматривающих предоставление жилья военным, госслужащим, молодым семьям и другим категориям граждан.

Малоимущие семьи, нуждающиеся в жилье либо в улучшении его условий, вправе получить бесплатную недвижимость от государства, подчеркнула эксперт.

"Основные условия: все должны быть гражданами РФ, семья должна быть малоимущей, — отметила Подгорская. — Средний доход на каждого члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума в своем регионе, и они должны постоянно в течение определённого времени проживать в городе, в котором планируют получить жильё".

Эти сроки отличаются в субъектах РФ, резюмировала адвокат.

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