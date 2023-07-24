Граждане России с невысокими доходами обладают правом на бесплатное получение жилья, если они проживают в аварийных условиях и не имеют собственных квартир, а также в случае, когда у больного члена семьи нет отдельной комнаты. Корреспонденты URA. RU пишут об этом со ссылкой на адвоката Валерию Подгорскую.
Юрист напомнила о действии различных программ, предусматривающих предоставление жилья военным, госслужащим, молодым семьям и другим категориям граждан.
Малоимущие семьи, нуждающиеся в жилье либо в улучшении его условий, вправе получить бесплатную недвижимость от государства, подчеркнула эксперт.
"Основные условия: все должны быть гражданами РФ, семья должна быть малоимущей, — отметила Подгорская. — Средний доход на каждого члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума в своем регионе, и они должны постоянно в течение определённого времени проживать в городе, в котором планируют получить жильё".
Эти сроки отличаются в субъектах РФ, резюмировала адвокат.
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